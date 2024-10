Lecceprima.it - Radici romane per l’ultimo murale di Nardò: raffigura la statua di Livia Drusilla Augusta

Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) NARDO’ - In bella mostra un nuovosulle strade di, e si tratta della diciottesima opera di street art dal 2016 ad oggi. È stato realizzato sulla parete laterale di un immobile residenziale, in via Pompiliano, nella zona 167 ed è stato realizzato da Ligama, artista siciliano, già