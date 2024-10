Fanpage.it - Quali sono i migliori ospedali lombardi, secondo la classifica Agenas: spicca l’Humanitas

(Di martedì 29 ottobre 2024) In mattinata, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali () ha pubblicato il Programma nazionale esiti (Pne) che valuta latà e l'efficacia di diversiitaliani. Varie le eccellenze lombarde che sicontraddistinte in ambito Cardiochirurgico, Cardiovascolare, oncologico e ortopedico.