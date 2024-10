Trentotoday.it - Pronto a partire per la latitanza, ma fuori dalla porta trova i carabinieri

Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Aveva già la valigia pronta, aspettava il momento giusto per andarsene, forse all’estero: lui, il carcere, non lo voleva proprio fare. Ma non ha fatto i conti con iche nelle scorse ore hanno mandato a monte il suo piano di fuga mettendogli le manette ai polsi.Protagonista di