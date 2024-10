Processo a Gerard Depardieu rinviato a marzo, manifestazione fuori dal tribunale (Di martedì 29 ottobre 2024) L'attore è accusato di violenza sessuale. ''Basta impunità'', si legge sui cartelli E' stato rinviato al 24 e 25 marzo il Processo a Gerard Depardieu, accusato di aver aggredito sessualmente due donne sul set del film 'Les Volets Verts' nel 2021. Lo ha deciso il presidente del tribunale penale di Parigi dove oggi l'attore non Sbircialanotizia.it - Processo a Gerard Depardieu rinviato a marzo, manifestazione fuori dal tribunale Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 29 ottobre 2024) L'attore è accusato di violenza sessuale. ''Basta impunità'', si legge sui cartelli E' statoal 24 e 25il, accusato di aver aggredito sessualmente due donne sul set del film 'Les Volets Verts' nel 2021. Lo ha deciso il presidente delpenale di Parigi dove oggi l'attore non

Il Tribunale penale di Parigi ha deciso di rinviare il processo per violenza sessuale a carico di Gérard Depardieu a causa di problemi di salute dell'imputato. Il processo sarebbe dovuto iniziare oggi, lunedì 28 ottobre, ma prenderà il via a marzo ...

Il Tribunale penale di Parigi ha deciso di rinviare il processo per violenza sessuale a carico dell'attore francese Gérard Depardieu, che sarebbe dovuto iniziare oggi, lunedì, a causa dei problemi di salute dell'imputato. Il procedimento prenderà ...

Due donne hanno denunciato il divo 75enne di aggressioni durante le riprese del film 'Les Volets Verts' nel 2021. Il suo difensore ha chiesto un rinvio, disposta una valutazione sulla sua salute ...

È stato rinviato al 24 e 25 marzo il processo a Gerard Depardieu, accusato di aver aggredito sessualmente due donne sul set del film Les Volets Verts nel 2021. Lo ha deciso il presidente ...

Inizia a Parigi il processo a Gerard Depardieu, accusato di aver aggredito sessualmente due donne. È stato annunciato che l'attore francese non sarà presente in tribunale per motivi di salute

Falsa partenza per il processo a Gérard Depardieu. Convocato ieri in tribunale a Parigi per difendersi da nuove accuse ...