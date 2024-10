Gqitalia.it - Probabilmente non hai mai visto una maglia bella come la pre match del Venezia

(Di martedì 29 ottobre 2024) Maglie Home ed Away, terze maglie, maglie celebrative, maglie speciali, maglie pre-, maglie in collaborazione, maglie one-off. Il filone delle jersey calcistiche è diventato gargantuesco: non sappiamo dove rivolgere lo sguardo senza imbatterci in qualche nuovo design, pronto a catturare la nostra attenzione. L'estrema quantità di nuovi drop da un lato certifica un interesse sempre crescente, anche da parte di un mercato sempre più eterogeneo e con un potenziale esplosivo, dall'altro rende la sfida creativa sempre più ardua, fissando l'asticella dell'inventiva sempre più in alto. Cosa rimane da fare? Tra le possibili strade, realizzare dei remake più o meno fedeli di maglie del passato; ricreare un'estetica vintage con una collezione coerente e di forte impatto; attingere all'universo fashion, spesso collaborando con i player di quel mondo. Oppure, semplicemente, stravolgere tutto.