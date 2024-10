Leggioggi.it - Privacy dipendenti: stop al controllo delle mail. Il Garante frena i datori di lavoro

(Di martedì 29 ottobre 2024) Il datore dinon può accedere alla posta elettronica del dipendente o del collaboratore né tantomeno utilizzare un software per conservare una copia dei messaggi.Un trattamento simile configura non solo una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali ma altresì un’illecita attività didel lavoratore.A chiarirlo ildellanel Provvedimento del 17 luglio 2024 con cui, a seguito del reclamo presentato da un agente di commercio, è stata sanzionata per 80 mila euro una società che effettuava backup della posta elettronica, conservando sia i contenuti che i log di accesso allae al gestionale aziendale. Le informazioni raccolte erano poi state utilizzate dalla società interessata in un contenzioso.