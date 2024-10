Quotidiano.net - Prezzo oro aggiorna ancora record a 2.755 dollari l'oncia

(Di martedì 29 ottobre 2024) Un nuovo passo in avanti per ildell'oro chei suoi: questa mattina il lingotto con consegna immediata passa di mano a 2.755l'con un progresso dello 0,48%. Ildei contratti con scadenza a dicembre è a quota 2.768l', in progresso dello 0,44% sulla vigilia.