Precipita nel vuoto per 15 metri | ragazzo in gravi condizioni

Precipitato nel vuoto, per 15 metri, mentre scalava una parete alle pendici del monte Maddalena: un ragazzo di 22 anni è stato trasportato, in condizioni critiche, al Civile di Brescia. L'incidente è avvenuto verso l'ora di pranzo di oggi, martedì 29 ottobre, nella zona della falesia Molinari

Ragazzo precipita per 15 metri dalla falesia di Caionvico: è grave

(giornaledibrescia.it)

È caduto da un'altezza di 15 metri dalla falesia Molinari in Maddalena e ha riportato un serio trauma facciale e toracico. Brutta avventura per un freeclimber bresciano di 22 anni che è stato soccorso ...

