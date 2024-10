Zon.it - Praiano, sequestrata villa abusiva sul mare: denunce per deturpamento ambientale

(Di martedì 29 ottobre 2024) I Carabinieri di Amalfi hanno sequestrato unacostruitamente a picco sulnel comune di, in Costiera Amalfitana. Durante un sopralluogo, i militari – come riporta il Quotidiano della Costiera – hanno accertato che i proprietari, cittadini del luogo ma residenti all’estero, avevano effettuato lavori di ristrutturazione senza alcun permesso edilizio valido. Le modifiche interne, inclusi ampliamenti, non rispettavano il progetto originale risalente al 1963, relativo alla ricostruzione dell’edificio. In aggiunta, i locali non autorizzati erano situati in un’area soggetta a rigidi vincoli paesaggistici, essendo parte del patrimonio Unesco. A conclusione delle verifiche, i proprietari sono stati denunciati per, e laè stata posta sotto sequestro. Segui ZON.IT su Google News.