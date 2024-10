Lanazione.it - Pontremoli ricorda il senatore Micheli

(Di martedì 29 ottobre 2024) Per celebrare i 150 anni della nascita di Giuseppe, il personaggio più popolare della storia politica parmigiana del secolo scorso, il Comune die l’Associazione Manfredo Giuliani, hanno organizzato ieri alle Stanze del Teatro della Rosa organizzano un convegno dal titolo ’Giuseppe, il patriarca della montagna emiliana lunense. Sinergie dal Po al mare’ con interventi di Giuseppe Benelli, Monica Vanin e Gian Luca Bottazzi. L’anniversario è statoto grazie all’impegno del Comitato celebrativo creato in Emilia da una quarantina di realtà istituzionali e associative che hanno favorito la digitalizzazione del periodico ’La Giovane Montagna’, la valorizzazione del FondoMariotti in Biblioteca Palatina, il recupero organico della storia della Protezione civile parmense, dal terremoto di Messina ai giorni nostri, e tante altre iniziative.