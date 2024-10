Ilgiornale.it - Piccolo Fumino, il mare a Scalo Farini

Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Una piacevole sorpresa questa trattoria elegante specializzata in pesce in una zona in grande sviluppo urbanistico a Nord del centro di Milano, adatta per una pausa pranzo di qualità o per una cena romantica. Notevole assortimento di crudi, negli antipasti vince la fantasia mentre ai primi e ai secondi vince la tradizione. Servizio misurato e discreto