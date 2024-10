Petrolio ancora giù a 6721 dollari al barile

Quotidiano.net - Petrolio ancora giù a 67,21 dollari al barile

(Di martedì 29 ottobre 2024) Nessuna inversione di tendenza dopo il crollo della vigilia per le quotazioni delsull'onda della mancata escalation dei bombardamenti israeliani che non hanno riguardato gli impianti iraniani. Il greggio Wti passa di mano a 67,21il(-0,21% sulla chiusura di ieri sera a New York); il Brent è quota 71,26al(-0,22%).