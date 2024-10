Fanpage.it - Perché l’Antartide è la meta turistica più cool del momento (nonostante l’assenza di hotel)

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Siete alla ricerca di un viaggio davvero unico da fare almeno una volta nella vostra vita? Per voi è arrivato ildi volare in Antartide: ecco per quale motivo è lapiùdell'assenza di).