Se qualcuno di voi cercasse la parola "record" sul dizionario, molto probabilmente troverebbe una foto di Lamine Yamal. Dall'Europeo dello scorso luglio fino ad oggi, il calciatore spagnolo non si è mai fermato, collezionando un successo personale dopo l'altro. È stato il giocatore più giovane a debuttare nel Barcellona e nella Liga, oltre a essere il più giovane marcatore della nazionale e del campionato spagnolo. L'ultimo record che Lamine ha aggiunto alla sua bacheca personale è forse il più importante: il titolo di più giovane candidato di sempre al Pallone d'Oro. Giusto per darvi un'idea, due colossi del calcio come Messi e Cristiano Ronaldo sono entrati nella lista di France Football a 19 anni, mentre Kylian Mbappé ne aveva 18.

Per Lamine Yamal la nomination al Pallone d’Oro è solo l’inizio

Abbiamo incontrato il talento del Barcellona e della Spagna a poche ore dalla cerimonia del Pallone d’Oro per parlare di record, hobby e del suo grandioso look firmato Dolce&Gabbana ...

Lamine Yamal Trionfa al Trofeo Kopa 2024

Un Riconoscimento Meritato Lamine Yamal, giovane talento del Barcellona, è stato premiato con il Trofeo Kopa 2024 durante la cerimonia del Pallone d' ...

Il più giovane e talentuoso: Yamal si gode il Premio Kopa sognando il Pallone d’Oro

Lamine Yamal ha infranto un altro record conquistando il Premio Kopa 2024 e adesso insegue anche la vittoria il Pallone d'Oro.

Vergognosi insulti razzisti a Yamal al Bernabeu durante il Clasico: il Real Madrid apre un’indagine

Lamine Yamal è stato vittima di pesanti e vergognosi insulti razzisti durante il Clasico tra Real Madrid e Barcellona ...