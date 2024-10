Quotidiano.net - Per Campari utile primi 9 mesi in calo del 5% a 423 milioni

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di martedì 29 ottobre 2024) Neinovedell'anno le vendite del grupposono state pari a 2.277, in crescita del 2,1% in termini organici (-1,4% nel terzo trimestre) e del 3,4% su base 'reported'. L'del gruppo prima delle imposte è di 423, indel 5% su base 'reported', mentre è indel 20,4% nel solo terzo trimestre dell'anno. L'ante imposte 'adjusted' dei noveè pari a 452,1, in contrazione del 4,6%. "Nella restante parte dell'anno ci si attende un persistere del ciclo macroeconomico sfavorevole: in base all'attuale visibilità ","si aspetta una crescita delle vendite nette organiche low single digit".