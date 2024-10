Lanazione.it - Pedonalizzazione a Roma

(Di martedì 29 ottobre 2024) La Giunta diCapitale ha approvato il Piano Particolareggiato di Traffico ’Centro Storico’, che identifica 6 isole ambientali – Portico d’Ottavia, Navona, Pantheon, Tridente, Trevi-Quirinale e Ansa Barocca – e individua gli interventi per l’attrezzaggio delle stesse. Con la stessa delibera sono stati approvati i progetti di fattibilità tecnico economica per le prime pedonalizzazioni. Il Piano Particolareggiato del Traffico, oltre alle suddette pedonalizzazioni, prevede altre tipologie di interventi come ad esempio: modifiche dello schema di circolazione stradale, interventi di riqualificazione, messa in sicurezza di spazi e percorsi pedonali, porte di accesso all`isola ambientale, messa in sicurezza dei principali attraversamenti.