Triesteprima.it - Parolaze in Gretta: ecco "Te son bela come el cul dela padela" e "Majete sporcacione"

Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Dopo l'enorme successo di "soto l'ombrellon,in Kostiko e Cicio no xe per barca", siamo lieti di annunciare un'immediata replica dell'evento: "In Villa Prinz" un'occasione imperdibile per tutti gli appassionati della creatività e della lingua triestina. Organizzato da