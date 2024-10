Parmatoday.it - Parma, aumentano solo i rimpianti: servono i punti

(Di martedì 29 ottobre 2024) Il bicchiere è sempre lì: c’è chi lo vede mezzo vuoto per non aver battuto l’Empoli dopo aver tirato in porta 17 volte, con 13 occasioni da gol create e un rigore sbagliato. Chi mezzo pieno per il punto guadagnato in rimonta dopo aver regalato un tempo all’avversario, un Empoli modesto che in