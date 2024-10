Parco delle Mura, il comitato denuncia: «Da 8 anni tutto fermo nel pezzo in via Bronzetti» (Di martedì 29 ottobre 2024) tutto fermo da 8 anni alle Mura di via Bronzetti. Era gennaio 2017 quando veniva avviato un cantiere ritenuto un impulso fondamentale per la realizzazione del Parco delle Mura e delle Acque. L’allora amministrazione Bitonci, infatti, scelse di liberare un’ampia area della fossa delle Mura (parte Padovaoggi.it - Parco delle Mura, il comitato denuncia: «Da 8 anni tutto fermo nel pezzo in via Bronzetti» Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di martedì 29 ottobre 2024)da 8alledi via. Era gennaio 2017 quando veniva avviato un cantiere ritenuto un impulso fondamentale per la realizzazione delAcque. L’allora amministrazione Bitonci, infatti, scelse di liberare un’ampia area della fossa(parte

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Parco delle Mura, il comitato denuncia: «Da 8 anni tutto fermo nel pezzo in via Bronzetti»; "Troppe antenne della telefonia in città ". La denuncia del Comitato Caldirolo sulla zona Est; Nuova antenna, flash mob in via Frutteti; Folla alle Mura Greche. "Un concerto antifascista"; Taranto, il concerto dell’Uno Maggio 2024 si farà ; Pug, le associazioni chiedono più partecipazione "Tanti atti ma non si capisce la linea del Comune"; Leggi >>>

Parco delle Mura, il comitato denuncia: «Da 8 anni tutto fermo nel pezzo in via Bronzetti»

(padovaoggi.it)

Fabio Bordignon: «L'idea di Bitonci ci era sembrata di grande prospettiva. Finalmente la città non guardava più a questi spazi come vuoti da riempire con le funzioni più disparate e incongrue, ma iniz ...

Reggio. “Il Parco Lineare si è allagato”, la denuncia del comitato di quartiere Torre Lupo

(tempostretto.it)

A denunciare quanto accaduto sulla loro pagina Facebook, sono i cittadini del Comitato Torre Lupo ... Si allaga anche la strada alle spalle del Parco Lineare perché tutta l’acqua del viale Aldo Moro e ...

Torino, una 27enne denuncia stupro di gruppo in una ex discoteca nel parco del Valentino: «Mi hanno detto: ora sei un uomo»

(ilmessaggero.it)

La vittima, accompagnata dal padre, ha denunciato la violenza il giorno seguente ... «Mi ha portata verso il parco del Valentino ma, prima di arrivare, mi ha strappato il cellulare dalle mani ...

Parco di Tormarancia: dubbi e proteste per i lavori in corso

(ilfaroonline.it)

Il Comitato Tormarancia Naturale critica disboscamenti e cementificazione nel parco. Nessun risultato ... Il comitato denuncia che tali interventi deturpano il paesaggio naturale.