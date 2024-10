Ilgiornaleditalia.it - Papa Francesco tra panzerotti ed elogio dei migranti, le ultime uscite confermano la sua teologia del nulla

Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ledi Bergogliola suadelContinua senza tregua l'evaporazione del Cristianesimo propiziata dalla civiltà della Tecnica e del capitalismo, civiltà che, come non ci stanchiamo di sottolineare, non solo non necessita del sacro e della trascendenza, ma ha