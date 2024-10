Calcionews24.com - Pallone d’Oro, Rodri: «Oggi è un giorno speciale, la mia dedica è per loro…»

Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com

(Di martedì 29 ottobre 2024) Le parole di, centrocampista spagnolo del Manchester City, dopo la possibile vittoria del2024. I dettagliha parlato dal palco della cerimonia dopo la vittoria del2024.– «È unper me, la mia famiglia e il mio Paese. Per me è una notte incredibile. Voglio ringraziare anche la mia