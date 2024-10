Pallone d’Oro a Rodri le reazioni | da Vinicius ad Ancelotti non si fermano le polemiche

Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com

(Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ancorasuld'Oro. Ieri il premio organizzato da France Football ha incoronato il centrocampista del Manchester City, che ha trionfato contro tutti i pronostici, che vedevano inveceJr come assoluto favorito. Il colpo di scena non ha fatto piacere, per usare un eufemismo, né al giocatore né al club,