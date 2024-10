Padova, neonata morta nel dormitorio di un night club. Ricoverata la madre 29enne. Ipotesi infanticidio (Di martedì 29 ottobre 2024) Una neonata è stato trovata morta questa mattina in un dormitorio femminile a Piove di Sacco, nel Padovano. Il ritrovamento, riporta il Corriere del Veneto, è avvenuto intorno alle 4.30 di martedì mattina all’interno di uno stabile dove, oltre al dormitorio, si trova un locale notturno, il “Serale club”. L’allarme è stato lanciato dalla stessa madre della piccola, una donna italiana di 29 anni. Accompagnata all’ospedale di Padova per le cure mediche, sarà ascoltata dagli inquirenti per chiarire la vicenda. Gli investigatori stanno cercando di capire se la donna vivesse nel dormitorio dove è stata trovata la bambina o se fosse ospite di alcune dipendenti del locale notturno. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118, che hanno poi avvertito i carabinieri. Ilfattoquotidiano.it - Padova, neonata morta nel dormitorio di un night club. Ricoverata la madre 29enne. Ipotesi infanticidio Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Unaè stato trovataquesta mattina in unfemminile a Piove di Sacco, nelno. Il ritrovamento, riporta il Corriere del Veneto, è avvenuto intorno alle 4.30 di martedì mattina all’interno di uno stabile dove, oltre al, si trova un locale notturno, il “Serale”. L’allarme è stato lanciato dalla stessadella piccola, una donna italiana di 29 anni. Accompagnata all’ospedale diper le cure mediche, sarà ascoltata dagli inquirenti per chiarire la vicenda. Gli investigatori stanno cercando di capire se la donna vivesse neldove è stata trovata la bambina o se fosse ospite di alcune dipendenti del locale notturno. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118, che hanno poi avvertito i carabinieri.

