Omicidio Sharon lettera di minacce ad avvocato di Sangare | Lascia difesa o ti spacco la testa

Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com

(Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – Unadi, scritta al computer, firmata e in busta chiusa, è stata recapitata da Verona il 18 settembre scorso all'Giacomo Maj, difensore di Moussa, il 31enne di origini africane, reo confesso, in carcere per l'diVerzeni. "Molti immigrati assassini l'hanno fatta franca con finti disturbi mentali spinti