Omicidio di Costa Volpino, interrogato Badhan. "Aveva appuntamento con l'amica di Sara per uno scambio di droga"

(Di martedì 29 ottobre 2024)(Beramo) – Jashandeep, il 19enne arrestato con l'accusa di aver ucciso con una trentina di forbiciate la 18enneCentelleghe lo scorso sabato a, in provincia di Bergamo ''doveva incontrarsi con l'amica diper unodi, fa uso di fumo''. L’rio Lo ha detto oggi l'avvocato del ragazzo, Fausto Micheli, dopo l'rio di garanzia del gip Alessia Solombrino.ancora non riesce a dare una motivazione razionale del movente che l'ha spinto al gesto. Trae il ragazzo era avvenuta una colluttazione, ma ''ancora non riesce a dare una motivazione razionale del movente - ha spiegato appunto Micheli -. Si è spaventato e la situazione gli è sfuggita di mano''.