Offende e minaccia figlia e genero | denunciato

(Di martedì 29 ottobre 2024) Casalfiumanese (Bologna), 29 ottobre 2024 -va,va e maltrattava suae il, vessandoli in continuazione. Per questo motivo un uomo sulla settantina, indagato per maltrattamenti nei confronti di familiari o conviventi, ha ricevuto l'ordinanza del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con applicazione dello strumento elettronico di controllo a distanza. Il tutto è successo dopo che ladell'uomo si è rivolta ai carabinieri per mettere fine ai continui comportamenti vessatori del padre, nei propri confronti e in quelli del marito. La donna ha raccontato che l'uomo liva eva, spesso per futili motivi, causando uno stato di ansia e preoccupazione nella coppia, compromettendo la loro vita coniugale.