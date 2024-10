Livornotoday.it - 'Novembre antiviolenza', al via un mese di iniziative: il programma

Leggi tutta la notizia su Livornotoday.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Il 25, ovvero la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, rappresenta l'occasione per intensificare ledi sensibilizzazione, per creare momenti di riflessione collettiva e di informazione, aumentando il livello di consapevolezza sui temi