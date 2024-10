Novaratoday.it - Novara, torna Weekender Fall Edition

Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it

(Di martedì 29 ottobre 2024)l’appuntamento, in un’edizione capsule, che riunisce in una serata un flusso di suoni che va oltre i generi e che si preannuncia come un rito collettivo di bellezza e ricerca tutto da vivere, il 9 novembre 2024 a Spazio nòva (Viale Ferrucci 2,).Due i grandi