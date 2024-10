Lidentita.it - Nitsch e Morra: 50 anni d’amicizia che raccontano l’avvenire

Leggi tutta la notizia su Lidentita.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Entrare nell’antro di Hermann, è pura metafora, in quanto tutto è reale fino in fondo, come in un teatro in cui si recita a ridosso della realtà, in un endemico sacrificio, in cui solo la partecipazione dei trafitti, dei crocifissi, dei morti umani, è simulazione spinta al limite, nella sopportazione di interiora e carni: 50cheL'Identità.