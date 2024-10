Liberoquotidiano.it - Nino Carmine Cafasso (Ais): “Maxi Deduzione del Governo occasione imperdibile per le imprese italiane”

(Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) - Napoli, 29 ottobre 2024. La recente introduzione della, prevista dal decreto del 25 giugno 2024 , offre alle aziendeun importante incentivo per aumentare il proprio organico a tempo indeterminato, con benefici fiscali significativi. Il valore di questa misura per lesi rileva soprattutto in un contesto di mercato in continua evoluzione. Il decreto rappresenta un'opportunità strategica per le. “In una società in continuo cambiamento, è cruciale individuare le migliori opportunità economiche e utilizzare gli strumenti disponibili per coglierle”, ha affermato il dottor, giuslavorista dalla pluriennale esperienza, già Presidente dell'Associazionedi Servizi, fondatore e CEO dello Studio& Figli.