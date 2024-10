Neonata morta, fermata la madre per omicidio aggravato (Di martedì 29 ottobre 2024) E' stata sottoposta a fermo di polizia giudiziaria per omicidio aggravato la giovane 29enne che aveva partorito stamane una Neonata poi trovata morta in un appartamento a Piove di Sacco (Padova). Lo apprende l'ANSA da fonti vicine agli inquirenti. Secondo quanto si è appreso, la donna è piantonata all'ospedale di Padova, dove è stata ricoverata dopo i soccorsi del 118. Quotidiano.net - Neonata morta, fermata la madre per omicidio aggravato Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 29 ottobre 2024) E' stata sottoposta a fermo di polizia giudiziaria perla giovane 29enne che aveva partorito stamane unapoi trovatain un appartamento a Piove di Sacco (Padova). Lo apprende l'ANSA da fonti vicine agli inquirenti. Secondo quanto si è appreso, la donna è piantonata all'ospedale di Padova, dove è stata ricoverata dopo i soccorsi del 118.

Neonata morta, fermata la madre per omicidio aggravato

(ANSA) - PADOVA, 29 OTT - E' stata sottoposta a fermo di polizia giudiziaria per omicidio aggravato la giovane 29enne che aveva partorito stamane una neonata poi trovata morta in un appartamento a Pio ...

Padova, neonata morta: fermata la madre 29enne

Bimba morta per "cause non naturali" Sin da subito gli investigatori avevano ipotizzato l'infanticidio, dato che dai primi rilievi era emerso che la bimba sarebbe deceduta "per cause non naturali".

Neonata morta dopo il parto al night club, fermata la madre per omicidio aggravato

E' stata sottoposta a fermo di polizia giudiziaria per omicidio aggravato la giovane 29enne che aveva partorito stamane una neonata poi trovata morta in un appartamento a Piove di Sacco ...

Neonata trovata morta a Piove di Sacco, mamma 29enne fermata: le accuse alla donna piantonata in ospedale

Svolta nella vicenda della neonata trovata morta a Piove di Sacco, in provincia di Padova: la mamma di 29 fermata e accusata di omicidio aggravato ...