Riminitoday.it - Nel Campus di Rimini la seconda edizione 2024 del Career Day di Ateneo

Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) È in programma per martedì 5 novembre, dalle 10.00 alle 16.00, presso il Palacongressi diladelDay dell’Università di Bologna, evento che punta a mettere in contatto importanti realtà aziendali con i laureandi e neolaureati dell'Alma Mater. L’evento è stato