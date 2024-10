2anews.it - Navigare, il Salone Nautico Internazionale di Napoli dal 9 al 17 novembre

Leggi tutta la notizia su 2anews.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Tutto è pronto per la 38esima edizione del, ildiin programma a Mergellina. Mancano meno di due settimane all’apertura della 38ª edizione del, ildi, in programma nel porto turistico di Mergellina dal 9 al 17. L’appuntamento espositivo che, come di consueto, vedrà