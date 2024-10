Napoli, andava in giro con una mannaia di 27 centimetri: denunciato 13enne (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un ragazzino di 13 anni in strada armato di mannaia in provincia di Napoli. È quanto scoperto dai carabinieri della tenenza di Cercola nel corso di alcuni controlli a Pollena Trocchia nei pressi di una sala scommesse di via Massa. Alla vista dei carabinieri, alcuni ragazzini hanno provato ad allontanarsi. Due minorenni di L'articolo Napoli, andava in giro con una mannaia di 27 centimetri: denunciato 13enne proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un ragazzino di 13 anni in strada armato diin provincia di. È quanto scoperto dai carabinieri della tenenza di Cercola nel corso di alcuni controlli a Pollena Trocchia nei pressi di una sala scommesse di via Massa. Alla vista dei carabinieri, alcuni ragazzini hanno provato ad allontanarsi. Due minorenni di L'articoloincon unadi 27proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli - andava in giro con una mannaia di 27 centimetri : denunciato 13enne

(Liberoquotidiano.it)

Napoli, 29 ott. - (Adnkronos) - Un ragazzino di 13 anni in strada armato di mannaia in provincia di Napoli. È quanto scoperto dai carabinieri della tenenza di Cercola nel corso di alcuni controlli a Pollena Trocchia nei pressi di una sala scommesse ...

Napoli, andava in giro con una mannaia di 27 centimetri: denunciato 13enne

(adnkronos.com)

Un ragazzino di 13 anni in strada armato di mannaia in provincia di Napoli. È quanto scoperto dai carabinieri della tenenza di Cercola nel corso di alcuni controlli a Pollena Trocchia nei pressi di ...

La gang di mimorenni andava in giro con una mannaia: "Dobbiamo difenderci"

(rainews.it)

Diverse le denunce delle forze dell'ordine di ragazzini in possesso di armi: coltelli messi in bella vista che escono dalla tasca dei pantaloni sfoggiati come un trofeo ...

13enne in giro con una mannaia nel Napoletano: denunciato

(msn.com)

Ragazzino di 13 anni in strada armato di mannaia in provincia di Napoli. È quanto scoperto dai carabinieri della tenenza di Cercola nel corso di alcuni controlli a Pollena Trocchia ...

Brandisce un mannaia mentre è in giro per Piombino: denunciato

(msn.com)

PIOMBINO – I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Piombino, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione della criminalità ...