MotoGP | Lorenzo Salvadori sostituirà Miguel Oliveira anche a Sepang

(Di martedì 29 ottobre 2024) Prosegue l’avventura diin. Il pilota italiano in forza alla Trackhouse Racing Team Aprilia sarà della partitain occasione del GP della Malesia, diciannovesima tappa del Mondiale 2024 in scena sul mitico circuito di. La notizia, già nell’aria, è stata confermata nella giornata odierna. Il nativo di Cesena proseguirà dunque il suo lavoro in qualità di sostituto di. Per lui sarà la seconda volta in gara a Kuala Lumpur (in passato si conta solo una partecipazione nella classe 125). Tuttavia il centauro conosce bene il tracciato malese, guidato più volte per test e collaudi. L’occasione sarà inoltre propiziaper dare un contributo sugli sviluppi della Moto del 2025, al momento in fase di preparazione nella sede di Noale in vista di una prossima stagione in cui è previsto un cambio di marcia.