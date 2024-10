Lanazione.it - Moto contro auto, grave un sedicenne

(Di martedì 29 ottobre 2024) Pontedera (Pisa), 29 ottobre 2024 –incidente stradale al botteghino della Rotta: in un violento impatto tra unae un’mobile è rimastomente ferito un 16enne. Il giovane è stato portato in codice rosso all’ospedale di Pisa. Secondo le prime informazioni ha riportato un trauma cranico commotivo; quando è stato soccorso era in stato di forte agitazione e confusione.