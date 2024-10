Ravennatoday.it - Mostri che sbucano da ogni angolo: ad Alfonsine Halloween si passa nel Labirinto

Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Percorsi spaventosi, atmosfere da brivido e attori dal vivo per una serata all'insegna delle sorprese horror. Si prepara alla notte diilEffimero di(via Roma, 111), pronto a trasformarsi in un luogo di incubi e mistero, per offrire ai visitatori una serata