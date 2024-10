Ilfattoquotidiano.it - Morto all’ultimo giorno di stage: condannati tutor e collega di lavoro del 18enne Lorenzo Parelli

(Di martedì 29 ottobre 2024) Il 21 gennaio 2022era uscito per andare al. Era il suo ultimodinello stabilimento di carpenteria metallica della Burimec Srl a Lauzacco, in provincia di Udine. Ma una putrella d’acciaio l’ha colpito alla testa, uccidendolo sul colpo. E ora, a quasi tre anni dall’incidente, arriva la sentenza del gup:, con il rito abbreviato, per omicidio colposo con l’aggravante della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul, a 3 anni di reclusione Claudio Morandini, l’operaio che quelera affiancato ale che si era allontanato dalla postazione, e a 2 anni e 4 mesi Emanuele De Cillia, ilaziendale, assente ildell’incidente a causa del Covid. Accettato il patteggiamento di 3 anni per l’imprenditore Pietro Schneider e una sanzione di 23 mila euro per la sua azienda.