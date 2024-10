Unlimitednews.it - Morte improvvisa, in italia 50 mila casi all’anno

(Di martedì 29 ottobre 2024)NO (ITALPRESS) – Lacardiacaè un evento tragico e inaspettato che si verifica quando una persona apparentemente sana muoremente. Si parla dicardiacaquando il decesso si verifica entro un’ora dalla comparsa dei primi sintomi. Nonostante i significativi progressi in ambito cardiologico, ogni anno in tutto il mondo si contano ancora 4-5 milioni di decessi, 50.000 in. Come rilevato dall’Osservatorio per le malattie rare, l’incidenza dellaaumenta con l’età. E’ bassa durante l’infanzia e l’età pediatrica, un caso per centopersone, ma poi raggiunge circa 50negli individui di età compresa tra i 50 e i 60 anni.