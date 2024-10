Morte di Matilde Lorenzi, la procura: «Nessuna responsabilità penale» (Di martedì 29 ottobre 2024) Non ci sono responsabilità penali per la Morte della sciatrice Matilde Lorenzi, deceduta in seguito a una caduta durante un allenamento lungo la pista Grawand G1 in Val Senales. Lo ha sottolineato la procura di Bolzano in una nota, precisando che il pm «ha già rilasciato il nulla osta alla sepoltura». La procura altoatesina ha inoltre spiegato di aver aperto, «su segnalazione dei carabinieri di Senales, un procedimento per atti non costituenti reato». I carabinieri hanno appurato che non ci sono state responsabilità o omissioni da parte dei gestori della pista. Matilde Lorenzi (Ansa).I funerali si svolgeranno giovedì 31 ottobre a Giaveno (Torino) Via libera dunque ai funerali di Matilde Lorenzi: si svolgeranno giovedì 31 ottobre a Giaveno, in provincia di Torino. «Per il funerale di Matilde non vogliamo nessun tipo di fiore. Lettera43.it - Morte di Matilde Lorenzi, la procura: «Nessuna responsabilità penale» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Non ci sonopenali per ladella sciatrice, deceduta in seguito a una caduta durante un allenamento lungo la pista Grawand G1 in Val Senales. Lo ha sottolineato ladi Bolzano in una nota, precisando che il pm «ha già rilasciato il nulla osta alla sepoltura». Laaltoatesina ha inoltre spiegato di aver aperto, «su segnalazione dei carabinieri di Senales, un procedimento per atti non costituenti reato». I carabinieri hanno appurato che non ci sono stateo omissioni da parte dei gestori della pista.(Ansa).I funerali si svolgeranno giovedì 31 ottobre a Giaveno (Torino) Via libera dunque ai funerali di: si svolgeranno giovedì 31 ottobre a Giaveno, in provincia di Torino. «Per il funerale dinon vogliamo nessun tipo di fiore.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, ladi Bolzano ha aperto un fascicolo per "atti non costituenti reato";, per lanon ci sarebbero responsabilità penali: cosa significa e la decisione;, la: «Nessuna responsabilità penale». Il padre: ai funerali non fiori ma fondi per pis; Ladi: giovedì i funerali. Per lanon ci sono responsabilità di carattere penale. Da Maier a Cavagnoud tanti i lutti sulla neve; Sci, ladi Bolzano apre un fascicolo sulladi- LaPresse;di, la: «Nessuna responsabilità penale»; Leggi >>>

Matilde Lorenzi, come è morta: l'incidente ricostruito dalla Procura. «Nessuna responsabilità penale»

(leggo.it)

Matilde Lorenzi non ce l'ha fatta: è morta all'alba nell'ospedale di Bolzano per un'emorragia interna dopo l'incidente di lunedì mattina sulle piste da sci della ...

Matilde Lorenzi, la procura: «Nessuna responsabilità penale». Il padre: ai funerali non fiori ma fondi per piste da sci sicure

(msn.com)

Non ci sono responsabilità penali per la morte della sciatrice Matilde Lorenzi. Lo ha spiegato la Procura di Bolzano in una nota precisando che il pm «ha già rilasciato il ...

Morte Matilde Lorenzi, per la Procura non ci sarebbero responsabilità penali: cosa significa e la decisione

(notizie.virgilio.it)

Il 31 ottobre via libera per i funerali di Matilde Lorenzi. Per la Procura, in merito alla morte della sciatrice non vi sono responsabilità penali ...

Morte Matilde Lorenzi, la Procura di Bolzano ha aperto un fascicolo per “atti non costituenti reato”

(msn.com)

A seguito della tragica morte di Matilde Lorenzi avvenuta in ospedale a seguito della caduta in pista di lunedì 28 ottobre, la Procura di Bolzano su segnalazione ...