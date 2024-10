Morta la sciatrice Matilde Lorenzi chi era l’azzurra

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Roma, 29 ott. (askanews) – Piemontese di Villarbasse, nel torinese,avrebbe compiuto 20 anni il 15 novembre ed era campionessa italiana assoluta in SuperG. Doveva ancora esordire in coppa del mondo. Tesserata per l’Esercito, era cresciuta al Sestrière insieme alla sorella maggiore Lucrezia, slalomista.si era messa in luce nella passata stagione vincendo il campionato italiano assoluto e giovani in SuperG in Val Sarentino e si era classificata al sesto posto in discesa e all’ottavo in Supergigante ai Mondiali juniores di Chatel, in Francia. In Coppa Europa aveva raccolto un 11° posto e aspettava di poter debuttare in Coppa del Mondo. Quando non sciava e quando non si concedeva pause al mare, era reduce da una vacanza a Ibiza, amava molto cucinare (soprattutto dolci per la sua famiglia) e leggere romanzi e libri per la crescita personale.