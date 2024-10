Ilgiornaleditalia.it - Morta la promessa azzurra dello sci Matilde Lorenzi

(Di martedì 29 ottobre 2024) La ventenne piemontese dell'Esercito era rimasta vittima di una caduta in allenamento in Val Senales ROMA -non ce l'ha fatta. La ventenne torinese di Villarbasse, tesserata per il Centro Sportivo Esercito e componente della squadra junior femminile, èin seguito ad una caduta