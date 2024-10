Lapresse.it - Monza, Nesta: “Squadra in salute ma con Atalanta cambieremo qualcosa”

(Di martedì 29 ottobre 2024) “I risultati sono buoni, peccato per l’ultima partita che era alla nostra portata. Abbiamo sbagliato il primo tempo e un po’ l’approccio, credo però che gli ultimi risultasti facciano vedere unain”. Lo ha detto il tecnico delAlessandroin conferenza stampa alla vigilia del match di campionato in casa dell’. “Qualcuno ha detto che tiriamo poco, ma nelle ultime partite abbiamo fatto cinque gol, è una cosa buona per noi – ha aggiunto – Ci sono state partite in cui abbiamo tirato pochissimo però stiamo migliorando, questo è un dato per me importante. Il turnover?cambiamo sicuramente, siamo un po’ in difficoltà numerica, abbiamo giocatori che giocano sempre e corrono molto”. A proposito di Daniel Maldini, “sta recuperando ma ancora non sta benissimo”, ha affermato