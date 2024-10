Agrigentonotizie.it - Monserrato, conclusi i lavori di consolidamento in via Favignana

Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ididi via, a, verso l'epilogo: ad annunciarlo è l'assessore aipubblici Gerlando Principato. Il progetto, di importo poco superiore ai 2 milioni di euro, è servito per mettere la zona in sicurezza dopo le numerose frane degli anni scorsi.