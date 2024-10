Ilgiorno.it - Mogol e l’identità sonora del nostro Paese: "Io, terzo al mondo dopo Beatles ed Elvis"

(Di martedì 29 ottobre 2024) "Ha saputo sovente varcare il confine tra canzone e poesia per musica". Con la "semplice ed emozionante forza evocativa" dei suoi brani, con "versi così efficacemente immaginifici e visionari",ha offerto "un grande contributo alla cosiddetta popular music urbana e aldel". Il rettore della Iulm, Gianni Canova, visibilmente emozionato, ha ringraziato così Giulio Rapetti, consegnandogli il master honoris causa in Editoria e produzione musicale. Poesie e musiche si sono intrecciate nell’auditorium di via Carlo Bo, che gli ha tributato il suo affetto, cantando coni brani che ha scritto per Lucio Battisti. Tra gli aneddoti di una vita, Rapetti ha ricordato anche quando ha chiesto alla Siae quanti dischi avesse venduto: "Mi hanno risposto 523 milioni. Sapete che cosa significa? Che sonoalPresley".