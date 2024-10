Vicenzatoday.it - Minacciava i residenti con un machete, ordine di espulsione dopo quattro anni

Leggi tutta la notizia su Vicenzatoday.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Nel corso della giornata di lunedì, la polizia di Stato di Vicenza ha scortato al Centro per Rimpatri di Bari uno straniero irregolare, rintracciato a Vicenza, con numerosi precedenti penali per fatti commessi nel capoluogo berico ed in provincia.Si tratta di B.R. S., cittadino tunisino del