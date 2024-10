Napolipiu.com - Milan-Napoli, una decsione di Fonseca sta facendo molto rumore

Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com

(Di martedì 29 ottobre 2024) La scelta del tecnico rossonero di escludere Leao dalla formazione titolare agita l’ambiente prima del big match Una decisione destinata a far discutere scuote l’ambientealla vigilia della sfida contro il. Pauloha scelto ancora una volta di rinunciare a Rafael Leao dal primo minuto, preferendogli Okafor in attacco. È la seconda esclusione consecutiva in campionato per il talento portoghese, come riporta il Corriere dello Sport. Una scelta che assume un peso specifico ancora maggiore considerando l’importanza della sfida contro gli azzurri, match che in passato ha visto proprio Leao tra i protagonisti assoluti. “Non è una punizione”, ha precisato più voltein conferenza stampa. Eppure, la decisione del tecnico portoghese di lasciare in panchina il numero 10 rossonero proprio nel big match contro ilfaello.