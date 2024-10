Ilnapolista.it - Milan-Napoli, Conte rilancia Politano e Kvaratskhelia. Fonseca perde anche Pulisic

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di martedì 29 ottobre 2024)scendono in campo a breve a San Siro per il primo big match della formazione di Antonio. Fronteil tecnico dovrebbe far giocare tutti i titolari tra cuie Kvara che hanno riposato sabato. Nelinvece sembra scoppiato il caso Leao, ma il tecniconega e continua a tenerlo in panchina. I rossoneri ,a meno di due ore dall’inizio del match, devono rinunciare, influenzato. Gioca Musah. FormazioniSerie A Formazioni, si scende in campo con queste formazioni ufficialiÂ(4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Pavlovic, Terracciano; Musah, Fofana; Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor; Morata. All. A disposizione: Sportiello, Torriani, Calabria, Leao,, Zeroli, Jimenez, Tomori, Liberali, Bartesaghi, Camarda.