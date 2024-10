Milan-Napoli 0-2 | statistiche e numeri della partita

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Lee idi, match valevole per la decima giornata del campionato di Serie A 2024/2025. Grande partenza dei ragazzi di Antonio Conte che dopo pochi minuti creano una grande palla gol, ma Lukaku involontariamente salva sulla linea. Il belga però si fa perdonare qualche minuto più tardi: vince il duello con Pavlovic e con il mancino batte Maignan. Dal quindicesimo in poi ildomina il gioco, crea situazioni pericolose ma non riesce a sfondare il muro. Primafine del primo tempo ci pensa Kvicha Kvaratshkelia che, dalla distanza, batte un colpevole Maignan e fa impazzire di gioia il pubblico napoletano. Ad inizio ripresa Morata accorcia le distanze, ma è in fuorigioco e il Var annulla. I rossoneri mettono dentro Leao e Pulisic, ma ilsi difende con ordine creando anche un paio di situazioni pericolose per lo 0-3.