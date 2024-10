Milan-Napoli 0-2 le pagelle | Pavlovic 45 va giù come un birillo Lukaku 7 segna nel suo vecchio stadio

Milan-Napoli 0-2, le pagelle: Pavlovic (4,5) va giù come un birillo, Lukaku (7) segna nel suo vecchio stadio (Di martedì 29 ottobre 2024) MAIGNAN 5,5Intervento goffo su Di Lorenzo, che per poco non lo beffa con un tiro cross. Ed è incerto sul tiro di Kvaratskhelia. EMERSON ROYAL 5Ci si domanda ancora Ilmessaggero.it - Milan-Napoli 0-2, le pagelle: Pavlovic (4,5) va giù come un birillo, Lukaku (7) segna nel suo vecchio stadio Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di martedì 29 ottobre 2024) MAIGNAN 5,5Intervento goffo su Di Lorenzo, che per poco non lo beffa con un tiro cross. Ed è incerto sul tiro di Kvaratskhelia. EMERSON ROYAL 5Ci si domanda ancora

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Highlights e gol Milan-Napoli 0-2: Serie A 2024/2025 (VIDEO); Serie A: in campo Milan-Napoli 0-2 DIRETTA; Video Gol Milan-Napoli 0-2, highlights e sintesi; Milan-Napoli 0-2: la squadra di Antonio Conte sbanca San Siro con Lukaku e Kvaratskhelia. Azzurri sempre più in testa; Video Gol Milan-Napoli 0-2, highlights e sintesi; Milan-Napoli 0-2, Lukaku e Kvara. Conte ci ha visto lungo; Leggi >>>

Serie A, Milan-Napoli 0-2: Lukaku-Kvara, azzurri sempre più primi

(sportmediaset.mediaset.it)

Nell'anticipo della decima giornata di Serie A il Napoli batte 2-0 il Milan a San Siro . Turno infrasettimanale amaro per gli uomini di Fonseca, dolcissimo invece per Conte e i suoi che espugnano il M ...

Il Napoli stende il Milan: Lukaku-Kvara valgono il 2-0 finale. Le pagelle della partita

(ilgiornale.it)

Antonio Conte torna al Meazza e strapazza il poco amato Milan nel primo big match della stagione dei partenopei ... 5,5 – Non perfetto il suo filtro al centrocampo e lascia troppo spazio a Kvara sul 2 ...

Milan-Napoli LIVE 0-2: occasione per Anguissa

(msn.com)

IL TABELLINO Milan-Napoli 1-2 MARCATORI: 5` Lukaku (N), 43` Kvaratskhelia (N), 47` Morata (M). MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal (62` ...

PAGELLE E TABELLINO MILAN-NAPOLI 0-2: Conte batte Fonseca, Lukaku e Kvara decisivi

(calciomercato.it)

Voti, pagelle e tabellino di Milan-Napoli, partita valida per la decima giornata del campionato di Serie A: ecco i top e flop ...